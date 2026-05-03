Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, 1 Mayıs'ta Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturmuş, gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel, teker teker kıyıya getirilmişti.

Sakarya’da karaya oturmuştu! NINOVA yük gemisindeki 8 personel tahliye edildi

8 KAZAZEDE TAHLİYE EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karaya oturan 'NINOVA' isimli gemide bulunan 8 kazazedenin, Kara Tahlisiye ekibi tarafından başarıyla tahliye edildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın "NINOVA" adlı gemiye ilişkin yaptığı açıklamada, 8 kazazede personelin tahliyesinin geleneksel varagele sistemi kullanılarak yapıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

NEFES KESEN OPERASYON

Gemideki 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, "halat atar roketler" ile yapıldı. Gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel, teker teker kıyıya getirildi. Elinde Türk bayrağı bulunan son personelin de kıyıya getirilmesiyle tahliye çalışması tamamlandı. Yaklaşık 6,5 saat süren kesintisiz çalışmalar sonucunda tüm mürettebat sağ salim karaya ulaştırıldı.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen personel, ambulansa alındı. Su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü. Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen, Karasu Liman Başkanı Halil Yasin Uzuner de bölgeye gelerek incelemede bulundu.

