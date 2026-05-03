Hatay’ın İskenderun ilçesinde staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karagön, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili iş yeri sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, 1 Mayıs günü İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde bulunan pastanede meydana geldi. İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, iş yerinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Kahreden ölüm: 15 yaşındaki Mahir staj yaptığı pastanede can verdi

ELEKTİRİK AKIMINA KAPILDI

İş yerindekilerin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Karagön, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karagön, hayatını kaybetti.

Akıma kapılarak can veren Karagön, İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

PASTENE SAHİBİ GÖZALTINDA

Cenazede Karagön'ün ailesi zor anlar yaşadı. Olay sonrası pastane sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

