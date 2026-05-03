İzmir'de baba oğul arasında çıkan tartışma ölümle son buldu. 73 yaşındaki adam uyuşturucu bağımlısı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İsmail A. (73) ile oğlu Kemal A. (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BABA OĞLUNU BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba İsmail A, bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de cinayet! Yaşlı adam oğlunu bıçaklayarak öldürdü

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kemal A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ADAMIN SUÇ DOSYASI KABARIK

Polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan şüpheli İsmail A'nın ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve buna dayanamadığı için bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Kemal A'nın farklı suçlardan 22 kaydının bulunduğu tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası