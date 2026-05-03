Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son verilere göre Türkiye genelinde etkili olacak kar ve sağanak için ''sarı kodlu'' uyarı verildi. 44 il için verilen uyarının ardından ise vatandaşlar ''Havalar ne zaman ısınacak, bu hafta yağmur var mı?'' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılar ve hava durumu verileri...

Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde rüzgarın hızının 80 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtilirken, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak, bu hafta yağmur var mı?

44 il için sarı kodlu uyarı! Havalar ne zaman ısınacak, bu hafta yağmur var mı?

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın hafta ortasına doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Mevcut tahminlere göre soğuk hava dalgası perşembe gününden itibaren ülkeyi terk edecek, sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Bilhassa batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşacağı öngörülüyor.

BU HAFTA YAĞMUR VAR MI?

Bu hafta da Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ülkenin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta başında etkili olacak yağışların ilerleyen günlerde etkisini azaltması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ?

3 Mayıs için sarı kodlu uyarı verilen iller: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis ve Osmaniye.

4 Mayıs için sarı kodlu uyarı verilen iller: Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Siirt, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.



