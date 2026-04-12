Meteoroloji Genel Müdürlüğü,16 Nisan Perşembe günü Aydın’da termometrelerin 27 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşacağını belirtti. İşte Aydın için beklenen gün gün hava sıcaklık değerleri…

Ülke genelinde çok bulutlu havanın hakim olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aydın için ise sıcak hava uyarısı yaptı. Meteoroloji Aydın’da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artacağını, 27 dereceye çıkacağını söyledi. İşte son uyarılar…

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 12 Nisan Pazar günü Aydın genelinde sabah saatlerinden itibaren az bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji tarih verdi! 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı ilde sıcaklık 27 dereceye çıkacak

GÜNDÜZ YÜKSELİP GECE DÜŞECEK

Günün ilk saatlerinde 11 derece civarında seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık yeniden düşüşe geçerek 12 dereceye kadar gerileyecek. Aydın’da gün boyunca rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, öğleden sonra ise kuzeybatıdan zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı ilde sıcaklık 27 dereceye çıkacak

GÜN GÜN DEĞERLER

Son rapora göre yeni haftada da Aydın’da yağış beklenmiyor.13 Nisan Pazartesi günü sıcaklığın en düşük 9, en yüksek 23 derece ölçülmesi beklenirken, 14 ve 15 Nisan’da sıcaklıkların 26 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

16 NİSAN’DA 27 DERECE

Aydın’da 16 Nisan Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte yerel ve hafif sağanak yağışların görülebileceği öngörülüyor. 6 Nisan günü termometrelerin 27 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşması bekleniyor.

Aydın için beklenen sıcaklık değerleri şöyle;

Tarih Hava Durumu En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık 13 Nisan (Pazartesi) Yağış beklenmiyor 9 °C 23 °C 14-15 Nisan Yağış beklenmiyor - 26 °C'ye kadar 16 Nisan (Perşembe) Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif sağanak yağışlar görülebilir - 27 °C 6 Nisan - - 27 °C (en yüksek)

Haberle İlgili Daha Fazlası