Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 ili sağanak yağış için uyardı. Bugünkü hava durumu raporuna göre İstanbul’da ise çok bulutlu hava hakim olacak. İşte aralıklı sağanak uyarısı yapılan İstanbul’un ilçelerinde beklenen hava sıcaklıkları ve sağanak uyarısı yapılan 15 il…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Meteoroloji 15 ili de sağanak yağış için uyardı. İşte o iller…

Meteoroloji'den 'soğuk' harita! 15 ilde sağanak yolda

HEM SAĞANAK HEM KAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısında şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile yer yer İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olacağını belirtti.

Meteoroloji’den ‘soğuk’ harita! 15 ilde sağanak yolda

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 15 il şöyle;

İl Edirne Hatay Adana Ankara Kayseri Kastamonu Amasya Rize Samsun Trabzon Malatya Diyarbakır Gaziantep Siirt Şanlıurfa

RÜZGAR

Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den ‘soğuk’ harita! 15 ilde sağanak yolda

ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunduğunu belirtti. Zirai don tehlikesine karşı üretici ve çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurguladı.

İSTANBUL ÇOK BULUTLU

Meteoroloji'nin son raporuna göre İstanbul'da da hafif yağmur ve sağanak yağışın aralıklı olarak etkili olması bekleniyor.

İstanbul'un ilçelerinde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle;

İlçe Beklenen Hava En Düşük(°C) En Yüksek(°C) İstanbul Parçalı ve çok bulutlu 14 Adalar Parçalı ve çok bulutlu 13 Arnavutköy Parçalı ve çok bulutlu 14 Ataşehir Parçalı ve çok bulutlu 13 Avcılar Parçalı ve çok bulutlu 13 Bağcılar Parçalı ve çok bulutlu 13 Bahçelievler Parçalı ve çok bulutlu 14 Bakırköy Parçalı ve çok bulutlu 14 Başakşehir Parçalı ve çok bulutlu 13 Bayrampaşa Parçalı ve çok bulutlu 13 Beşiktaş Parçalı ve çok bulutlu 13 Beykoz Parçalı ve çok bulutlu 14 Beylikdüzü Parçalı ve çok bulutlu 15 Beyoğlu Parçalı ve çok bulutlu 13 Büyükçekmece Parçalı ve çok bulutlu 16 Çatalca Parçalı ve çok bulutlu 15 Çekmeköy Parçalı ve çok bulutlu 14 Esenler Parçalı ve çok bulutlu 13 Esenyurt Parçalı ve çok bulutlu 13 Eyüp Parçalı ve çok bulutlu 14 Fatih Parçalı ve çok bulutlu 14 Gaziosmanpaşa Parçalı ve çok bulutlu 13 Güngören Parçalı ve çok bulutlu 14 Kadıköy Parçalı ve çok bulutlu 15 Kağıthane Parçalı ve çok bulutlu 15 Kartal Parçalı ve çok bulutlu 15 Küçükçekmece Parçalı ve çok bulutlu 13 Maltepe Parçalı ve çok bulutlu 13 Pendik Parçalı ve çok bulutlu 14 Sancaktepe Parçalı ve çok bulutlu 14 Sarıyer Parçalı ve çok bulutlu 12 Silivri Parçalı ve çok bulutlu 14 Sultanbeyli Parçalı ve çok bulutlu 13 Sultangazi Parçalı ve çok bulutlu 13 Şile Parçalı ve çok bulutlu 12 Şişli Parçalı ve çok bulutlu 15 Tuzla Parçalı ve çok bulutlu 15 Ümraniye Parçalı ve çok bulutlu 14 Üsküdar Parçalı ve çok bulutlu 14 Zeytinburnu Parçalı ve çok bulutlu 14

