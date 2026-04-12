Meteoroloji’den ‘soğuk’ harita! 15 ilde sağanak yolda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 ili sağanak yağış için uyardı. Bugünkü hava durumu raporuna göre İstanbul’da ise çok bulutlu hava hakim olacak. İşte aralıklı sağanak uyarısı yapılan İstanbul’un ilçelerinde beklenen hava sıcaklıkları ve sağanak uyarısı yapılan 15 il…
- Ülkenin kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop'un iç kesimleri aralıklı yağışlı geçecek.
- Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile yer yer İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
- Yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olması bekleniyor.
- Sağanak yağış uyarısı yapılan iller Edirne, Hatay, Adana, Ankara, Kayseri, Kastamonu, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'dır.
- Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif zirai don riski bulunuyor.
- İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ve ilçelerde en düşük hava sıcaklığı 12°C ile en yüksek 16°C arasında değişecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Meteoroloji 15 ili de sağanak yağış için uyardı. İşte o iller…
HEM SAĞANAK HEM KAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısında şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile yer yer İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olacağını belirtti.
Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 15 il şöyle;
|İl
|Edirne
|Hatay
|Adana
|Ankara
|Kayseri
|Kastamonu
|Amasya
|Rize
|Samsun
|Trabzon
|Malatya
|Diyarbakır
|Gaziantep
|Siirt
|Şanlıurfa
RÜZGAR
Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ZİRAİ DON UYARISI
Meteoroloji sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunduğunu belirtti. Zirai don tehlikesine karşı üretici ve çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurguladı.
İSTANBUL ÇOK BULUTLU
Meteoroloji'nin son raporuna göre İstanbul'da da hafif yağmur ve sağanak yağışın aralıklı olarak etkili olması bekleniyor.
İstanbul'un ilçelerinde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle;
|İlçe
|Beklenen Hava
|En Düşük(°C)
|En Yüksek(°C)
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Adalar
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Arnavutköy
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Ataşehir
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Avcılar
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Bağcılar
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Bahçelievler
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Bakırköy
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Başakşehir
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Bayrampaşa
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Beşiktaş
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Beykoz
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Beylikdüzü
|Parçalı ve çok bulutlu
|15
|Beyoğlu
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Büyükçekmece
|Parçalı ve çok bulutlu
|16
|Çatalca
|Parçalı ve çok bulutlu
|15
|Çekmeköy
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Esenler
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Esenyurt
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Eyüp
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Fatih
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Gaziosmanpaşa
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Güngören
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Kadıköy
|Parçalı ve çok bulutlu
|15
|Kağıthane
|Parçalı ve çok bulutlu
|15
|Kartal
|Parçalı ve çok bulutlu
|15
|Küçükçekmece
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Maltepe
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Pendik
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Sancaktepe
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Sarıyer
|Parçalı ve çok bulutlu
|12
|Silivri
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Sultanbeyli
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Sultangazi
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Şile
|Parçalı ve çok bulutlu
|12
|Şişli
|Parçalı ve çok bulutlu
|15
|Tuzla
|Parçalı ve çok bulutlu
|15
|Ümraniye
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Üsküdar
|Parçalı ve çok bulutlu
|14
|Zeytinburnu
|Parçalı ve çok bulutlu
|14