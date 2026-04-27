Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 ili sağanak yağış için uyardı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 gün boyunca yağış olmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Perşembe günü itibariyle Balkanlar üzerinden gelecek yeni yağışlı sistemin geleceği, özellikle Marmara'da etkili olacağı belirtildi. İşte son uyarılar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunda 24 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Son rapora göre hava sıcaklığı kuzeyde düşecek, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 24 ili uyardı! Güneşli havaya ‘Balkan’ engeli, sağanak yağış geri dönüyor

DOĞU'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için ise kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarıda “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır” denildi.

Meteoroloji 24 ili uyardı! Güneşli havaya ‘Balkan’ engeli, sağanak yağış geri dönüyor

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 24 ili uyardı! Güneşli havaya ‘Balkan’ engeli, sağanak yağış geri dönüyor

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin bugünkü raporunda sağanak yağış uyarısı yaptığı 24 il şöyle;

Adana Antalya Burdur Hatay Sivas Kayseri Niğde Nevşehir Aksaray Karaman Bolu Ordu Tokat Samsun Rize Trabzon Erzurum Kars Malatya Van Diyarbakır Gaziantep Siirt Şanlıurfa

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, perşembe günü yurdun iç kesimlerinde yağışların süreceğini, Balkanlar üzerinden gelecek yeni yağışlı sistemin öncü etkisiyle özellikle Marmara'da da görüleceğini söylemişti.

Söz konusu yağışlı sistemin cuma itibarıyla tüm yurtta etkili olacağının altını çizen Tekin, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Kırklareli arasında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapmıştı.

Meteoroloji 24 ili uyardı! Güneşli havaya ‘Balkan’ engeli, sağanak yağış geri dönüyor

3 GÜN YAĞIŞ YOK

Buna göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmezken, parçalı az bulutlu havanın hakim olacağını belirtildi. Hava sıcaklıklarının 3 gün boyunca Ankara’da 18-20, İstanbul'da 16-17, İzmir'de 24-26 derece olması bekleniyor.

