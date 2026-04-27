Meteoroloji 24 ili uyardı! Güneşli havaya ‘Balkan’ engeli, sağanak yağış geri dönüyor
Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 ili sağanak yağış için uyardı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 gün boyunca yağış olmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Perşembe günü itibariyle Balkanlar üzerinden gelecek yeni yağışlı sistemin geleceği, özellikle Marmara'da etkili olacağı belirtildi. İşte son uyarılar…
- Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
- Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı çevreler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
- Hava sıcaklığı kuzey kesimlerinde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
- Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunda 24 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Son rapora göre hava sıcaklığı kuzeyde düşecek, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için ise kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarıda “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır” denildi.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’nin bugünkü raporunda sağanak yağış uyarısı yaptığı 24 il şöyle;
|Adana
|Antalya
|Burdur
|Hatay
|Sivas
|Kayseri
|Niğde
|Nevşehir
|Aksaray
|Karaman
|Bolu
|Ordu
|Tokat
|Samsun
|Rize
|Trabzon
|Erzurum
|Kars
|Malatya
|Van
|Diyarbakır
|Gaziantep
|Siirt
|Şanlıurfa
PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, perşembe günü yurdun iç kesimlerinde yağışların süreceğini, Balkanlar üzerinden gelecek yeni yağışlı sistemin öncü etkisiyle özellikle Marmara'da da görüleceğini söylemişti.
Söz konusu yağışlı sistemin cuma itibarıyla tüm yurtta etkili olacağının altını çizen Tekin, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Kırklareli arasında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapmıştı.
3 GÜN YAĞIŞ YOK
Buna göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmezken, parçalı az bulutlu havanın hakim olacağını belirtildi. Hava sıcaklıklarının 3 gün boyunca Ankara’da 18-20, İstanbul'da 16-17, İzmir'de 24-26 derece olması bekleniyor.