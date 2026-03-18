Liverpool'da 1996-2013 yılları arasında forma giyen Jamie Carragher, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray eşleşmesi öncesi çok iddialı konuşmuş, "Turu yüzde 99 geçeriz" demişti. Yorumculuk yapan İngiliz eski futbolcu, Anfield'daki rövanş mücadelesi öncesi dikkat çeken yeni bir tahminde bulundu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İstanbul'daki ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İngiliz ekibinin efsane isimlerinden Jamie Carragher, Anfield'da TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"TURU GEÇEBİLECEĞİMİZDEN O KADAR EMİN DEĞİLİM"

Sky Sports yayınında konuşan Carragher, Liverpool'a olan güveninin son haftalarda azaldığını belirterek, "Wolverhampton ve Tottenham maçlarında puan kayıpları yaşadık. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a ilk maçta yenildik. Bu yüzden birkaç hafta öncesine göre turu geçeceğimizden o kadar emin değilim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, bu sezon Liverpool ile oynadığı 2 maçı da 1-0 kazanmıştı.

"YÜZDE 99 ELERİZ" DEMİŞTİ

Jamie Carragher, Devler Ligi son 16 turu eşleşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Atletico Madrid yerine Galatasaray'ı tercih ederim. Galatasaray'ı eleyeceğimizden yüzde 99 eminim. Galatasaray'ı yeneceğimizi düşünüyorum" sözlerini sarf etmişti.

Jamie Carragher

GALATASARAY NASIL ÇEYREK FİNALE KALIR?

Galatasaray, İngiltere deplasmanında alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda çeyrek finalist olacak. Tek farklı mağlubiyet halinde maç uzatmalara gidecek. Liverpool, 2 ve üstü farklı galibiyet alırsa çeyrek finale adını yazdıracak.

