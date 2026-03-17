Liverpool'da Arne Slot'un koltuğu sallantıda. Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde bu sezon kötü gidişe 'dur' diyemeyen İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray'a karşı çok kritik bir sınav verecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'de Anfield'da kozlarını paylaşacak. İstanbul'da 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, İngiltere'de adını çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıkacak. Premier Lig'de çıktığı son maçta Tottenham ile 1-1 berabere kalan Liverpool'da ise işler karışık.

Arne Slot

SLOT'U BEKLEYEN TEHLİKE

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle zirve yarışından erken kopan Kırmızılar, lider Arsenal'in 21 puan gerisinde 5'inci sırada yer alıyor. Liverpool yönetimi, Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesi halinde Hollandalı teknik adamla yolların ayrılma ihtimalini gündemine alabilir.

"GERRARD VE ALONSO HAZIR BEKLİYOR"

İngiliz basınından Sport Spaces internet sitesinde yer alan haberde, "Slot'un görevinden alınması için ciddi talepler var. Çarşamba günü Galatasaray karşısında kazanabilmek için tam enerjiyle oynaması gerekiyor. Slot, işini koruma konusunda oldukça tehlikeli bir konumda. Steven Gerrard ve Alonso gibi isimler hazır bekliyor. Galatasaray karşısında alınacak mağlubiyet, Slot'un görevine son verebilir" ifadeleri kullanıldı.

Steven Gerrard

SLOT'TAN GALATASARAY MAÇI VURGUSU

Tottenham beraberliğinin ardından kameraların karşısına geçen Slot, "Desteklediğiniz takım, son saniyelerde beklemediğiniz rakiplere karşı bu kadar çok puan kaybederse büyük bir hayal kırıklığı yaşamanız normal. Şimdi bu hayal kırıklığını çarşamba gününe taşımamak ve büyük bir performans sergilemek bize kalmış" sözleriyle kendileri açısından Galatasaray maçının önemine vurgu yapmıştı.

