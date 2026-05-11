Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Avrupa ve NATO'nun geleceği için Türkiye'nin çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Prevot, Ankara ve AB arasında 1995'te imzalanan Gümrük Birliği'nin de yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, İstanbul'da bir otelde gazetecilerinin sorularını cevapladı. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan Prevot, konuşmasında Türkiye'nin önemine dikkat çekti.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI YENİLENMELİ"

Maxime Prevot, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 1995'te imzalanan Gümrük Birliği'nin yenilenmesi gerektiğini belirtti. Mevcut yapının bugünün ekonomik şartlarıyla örtüşmediğinin altını çizen Prevot "Durum açık ve net. Gümrük Birliği'nin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anlaşma yalnızca belirli malları kapsıyor, hizmet sektörünü içermiyor. 2026'nın ekonomik meselelerini 30 yıl önceki çerçeveyle yönetmek mantıklı değil. Gümrük Birliği hem Türkiye hem de AB için önemli bir kazanım" değerlendirmesinde bulundu.

Belçikalı bakandan Türkiye açıklaması: Onlar, Avrupa'nın koruyucusu

"TÜRKİYE, NATO'NUN İKİNCİ BÜYÜK ORDUSUNA SAHİP"

Belçikalı Bakan, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumuyla ilgili de "Türkiye, Avrupa kıtasının güneydoğu kanadının koruyucusu. Ayrıca NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahipler" ifadelerini kullandı.

Prevot, ABD'nin Avrupa'dan asker çekme planıyla alakalı yöneltilen bir soruya ise "Bizim hiçbir endişemiz yok" cevabını verdi.

