Bosna-Hersek Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Schalke 04'ün 40 yaşındaki forveti Edin Dzeko, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic ve Gaziantep FK'den Nihad Mujakic, kadroda bulunurken Antalyaspor'dan Dario Saric ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic ise yedek listede yer aldı.

Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Gaziantep FK'den Nihad Mujakic, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic ve Schalke 04'ün 40 yaşındaki forveti Edin Dzeko, kafilede yer aldı.

Açıklanan 26 kişilik kadronun yanı sıra 9 kişilik yedek liste de duyuruldu. Antalyaspor'dan Dario Saric ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic ise yedek listeye yazıldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda yıldız isim yok

Bosna-Hersek'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic

Defans: Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac

Orta Saha: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Dzenis Burnic, Armin Gigovic, Ermin Mahmic, Ivan Basic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic

Forvet: Samed Bazdar, Jovo Lukic, Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko

Yedek Liste: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Dakovac, Dario Saric, Amer Gojak, Haris Hajradinovic

Haberle İlgili Daha Fazlası