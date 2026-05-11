İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de işçi servisi tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Kocaeli'de tır ile çarpışan işçi servisi devrilerek hurda yığınına döndü. Feci kazada işçiler araçta sıkıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
1 saat önce
Çayırova'da meydana gelen kazada işçi servisi ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı.
- Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi.
- 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı.
- Çarpışma sonucu servis aracı devrildi.
- Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekipleri 8 yaralıyı hastaneye kaldırdı.
- Her iki araç da hurdaya döndü.
Kaza, Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle servis aracı devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan 8 kişiyi ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Kaza 2 araçta hurdaya döndü. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
