Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması: Tarih verdi
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde birlikte çalışacağı teknik direktörü ve transfer edeceği oyuncuları seçimden sonra açıklayacağını duyurdu.
Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerindeki olağanüstü seçimli genel kurulunda adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör ve oyuncu transferlerine ilişkin medyada yer alan iddiaların doğru olmadığını belirtti.
"TEKNİK DİREKTÖR İSİMLERİNİN HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL"
Transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak medyada yazılan isimlerin doğru olmadığını belirten Aziz Yıldırım, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte görüşmelerimiz olacak. Belki anlaşmalar da yapacağız ama tüm çalışmalarımızı ve oyuncuları 6-7 Haziran’dan sonra açıklayacağım." diye konuştu.
