Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde birlikte çalışacağı teknik direktörü ve transfer edeceği oyuncuları seçimden sonra açıklayacağını duyurdu.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, çalışacağı teknik direktöre ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

"TEKNİK DİREKTÖR İSİMLERİNİN HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL"

Transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak medyada yazılan isimlerin doğru olmadığını belirten Aziz Yıldırım, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte görüşmelerimiz olacak. Belki anlaşmalar da yapacağız ama tüm çalışmalarımızı ve oyuncuları 6-7 Haziran’dan sonra açıklayacağım." diye konuştu.

