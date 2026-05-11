İstanbul’un dinamizmine hayran kalan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Baykar ziyaretinin ardından çarpıcı bir itirafta bulundu.

İstanbul bugün tarihi bir diplomasi ve ekonomi trafiğine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, sadece ticaret değil, savunma sanayii ve teknoloji alanında da Türkiye’nin geldiği noktayı yerinde inceledi. İstanbul’un şantiyelerle dolu enerjisinden etkilenen Belçika heyeti, 32 yeni iş anlaşmasına imza atarak "stratejik ortaklık" mesajı verdi.

Belçika Savunma Bakanı Francken, Türk İHA'larına hayran kaldı! "Her zaman bir adım öndeler"

BELÇİKA SAVUNMA BAKANI: BAYKAR BİR NATO MANTRA’SI

Ziyaretin en dikkat çekici durağı ise Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızı Baykar oldu. Baykar tesislerini gezen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk mühendisliğine övgüler yağdırdı. Bakan Francken, Baykar’ın 80’lerde küçük bir işletmeyken bugün milyarlarca dolarlık bir şirket haline gelmesi hakkında şunları söyledi:

"Dün Kraliçe ve girişimcilerimizle birlikte Baykar’ı ziyaret ettim. Bu savunma şirketi, sürekli inovasyonu bir mantra haline getirdiği için NATO içinde benzersiz bir konuma sahip. 1980’lerde küçük bir işletme olarak başlayan şirket, bugün milyarlarca euroluk ciroya ulaşan bir dev haline geldi. İki kardeş bu şirketi sıfırdan kurdu. Nasıl mı? Her zaman bir adım önde olarak. Adeta geleceği okuyarak.

Baykar, yapay zeka entegreli silahlı insansız hava araçlarında öncü oldu. Bu araçlar artık daha yüksek irtifalarda ve daha uzun menzillerde görev yapabiliyor. Şirket şimdi ise kaçınılmaz bir sonraki adıma geçiyor: insansız savaş uçağı. “Kızılelma” halihazırda seri üretimde ve ihracat ediliyor.

BOĞAZ’DA İŞ DÜNYASI

Aynı dinamizmi Türkiye’de birçok sektörde görmek mümkün. Bugün Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşeceğim ve önde gelen Türk sanayicilere hitap edeceğim. Mesajım net: “Belçika iş dünyasına açık.”

Burada yalnızca Belçikalı şirketlerin ihracat ve yatırım yapması için büyük fırsatlar yok. Aynı zamanda Belçika’da Türk yatırımları için de ciddi imkanlar bulunuyor. Ekonomik misyonumuzun kurduğu bağlantılar şimdiden meyvesini veriyor. Bu akşam, misyon kapsamında imzalanan ilk 32 Belçika-Türkiye iş anlaşması resmiyet kazanacak.

MODERN BİR ANLAŞMA

Türkiye ziyaretimize yönelik medya ilgisi oldukça yoğun. Bu nedenle günü, Türkiye’nin önde gelen haber kanallarına vereceğim televizyon röportajlarıyla tamamlayacağım. Gündemde önemli bir başlık var: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği’nin kapsamlı şekilde güncellenmesi.

Böyle bir güncelleme, ticaretimizin çok daha hızlı büyümesini sağlayabilir. Belçika bu talebi destekliyor. Şirketlerimizin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor.

Peki ya kişisel olarak? Bu şehri, insanlarını ve burada edindiğim dostlukları sevmeye başladım. Güçlü, umut dolu ve girişimci bir şehir. Geleceğe bakıyor. Henüz İstanbul’a gitmeyenlere tavsiyem: gidin."

BAKAN BOLAT: TİCARETTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin altını çizdi. 200’den fazla şirketin katılımıyla gerçekleşen bu misyonun önemine değinen Bolat, "Belçika ile mevcut ekonomik iş birliğimizi derinleştirme konusundaki ortak irademizi teyit ettik. 14 yıl sonra gerçekleşen bu üst düzey ziyaret, yatırım ilişkilerimizin gücünü gösteriyor," dedi. Bolat, Türkiye’nin Avrupa ile Gümrük Birliği güncellemesi talebinin Belçika tarafından desteklenmesinin ticaret hacmini çok daha hızlı büyüteceğini kaydetti.

FLAMAN BAŞBAKANI: TÜRKİYE BİZİM İÇİN PAZAR DEĞİL, STRATEJİK ORTAK

DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Belçika İş Forumu’nda konuşan Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ise Türkiye’yi AB dışındaki en önemli ekonomik ortak olarak niteledi. Diependaele, Türkiye’nin nitelikli iş gücü ve sanayi altyapısına olan güvenlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye bizim için yalnızca önemli bir pazar değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik bir ortak. Türk şirketlerinin Avrupa’daki yatırımlarının ve bölgesel erişim kapasitesinin farkındayız. Girişimcilik ruhuyla şekillenecek bu yeni projeler, toplumlarımıza büyük fayda sağlayacak."

