La Liga ekibi Real Madrid'de sular durulmuyor! Son dönemde krizlerle boğuşan İspanyol devinde Fransız yıldız Kylian Mbappe hakkında gündeme gelen iddia gündeme oturdu. El Clasico'yu 2-0 kaybeden eflatun-beyazlılar, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'nın 14 puan gerisine düştü.

Real Madrid'de Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasındaki büyük kavganın ardından Kylian Mbappe krizi patlak verdi. Deplasmanda 2-0 kaybedilen El Clasico'da yer almayan Fransız yıldız hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"YEDEK KALACAĞINI ÖĞRENDİ, İDMANI TERK ETTİ"

İspanyol basınından Onda Cero'nun haberine göre; teknik direktör Alvaro Arbeloa, sakatlığı nedeniyle ligdeki son karşılaşmada görev almayan Mbappe'ye, Barcelona'ya karşı yedek kalacağını söyledi. Bunun üzerine 27 yaşındaki futbolcu, Real Madrid antrenmanını dakikalar içinde terk etti.

Kylian Mbappe, bu sezon 41 maçta 41 gol attı ve 6 asist yaptı.

KULÜP PERSONELİNE TELEFON

Yaşanan olaydan kısa süre sonra Mbappe'nin, Real Madrid personeline telefon açtığı ve kendisini iyi hissetmediğini bildirerek, kulüpteki herkesi şoke ettiği belirtildi.

Yıldız isim, El Clasico sırasında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Real Madrid'in maçı 2-0 geride götürdüğü anı fotoğraflayan Fransız golcü, paylaşıma "Hala Madrid" notunu düştü.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Jose Mourinho sessizliğini bozdu: Sezon bitince göreceğiz

Haberle İlgili Daha Fazlası