Kaydet

Tokat merkeze bağlı Sazak köyü yolunda arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Gültekin Akça, yolun ortasına düşmüş dev bir kaya parçasını fark etti. Kendi imkanlarıyla kayayı itmeye çalışan ancak ağırlığı nedeniyle başarılı olamayan gençler, çözümü otomobillerinin çeki demirinde buldu. Araçlarına bağladıkları halat yardımıyla dev kayayı yol kenarına çeken Akça ve arkadaşları, diğer sürücüler için büyük risk oluşturan engeli kaldırarak yolu tekrar güvenli hale getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası