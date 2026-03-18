9 ülke aynı kararı aldı! Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor
Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde Ramazan Bayramı’nın başlangıç tarihi bugün itibarıyla netleşti. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’in de aralarında bulunduğu birçok ülke, şevval ayı hilalinin görülmemesi üzerine bayramın 20 Mart Cuma günü başlayacağını ilan etti.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme’nin değerlendirmesi sonucunda 19 Mart Perşembe gününün Ramazan ayının son günü olarak kabul edildiği, 20 Mart Cuma gününün ise bayramın ilk günü olacağı bildirildi. Ülkenin resmi haber ajansı SPA da kararı kamuoyuna duyurdu.
Benzer şekilde Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi de hilalin tespit edilememesi nedeniyle bayramın cuma günü başlayacağını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı Divanı da aynı doğrultuda karar alındığını duyurdu.
Filistin’de Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Yemen’de ise Vakıflar ve Rehberlik Bakanlığı bayramın başlangıç tarihini 20 Mart olarak ilan etti. Kuveyt, Bahreyn, Sudan ve Lübnan da resmi açıklamalarla aynı tarihi işaret etti.
ÜLKEDEN ÜLKEYE FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR
Hilal gözlemine dayalı takvim uygulamaları nedeniyle İslam dünyasında bayram başlangıçları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilirken, bu yıl birçok ülkenin ortak tarihte birleşmesi dikkat çekti.