Türkiye genelinde etkisini artıran sert hava koşulları, birçok şehirde günlük yaşamı sekteye uğrattı. İç Anadolu ve Ege geçiş hattında görülen yoğun kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açtı. Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime ara verilmesinin ardından ''Afyon ve Ankara'da okullar tatil mi?'' sorgulanmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uşak ile Afyonkarahisar arasındaki yolun yanı sıra Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara güzergahlarının ağır tonajlı araçlara kapatıldığı bildirildi. Peki, Afyon ve Ankara'da okullar tatil mi?

Afyon ve Ankarada okullar tatil mi? Kar yağışı sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da 4 Mayıs için eğitime ara verildiğine ilişkin herhangi bir resmi karar duyurulmadı. Başkentte okullar planlanan takvim doğrultusunda eğitime devam ediyor. Olumsuz hava koşullarına dair genel uyarılar yapılırken eğitim faaliyetleri sürüyor.

Afyon ve Ankarada okullar tatil mi? Kar yağışı sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı



AFYONKARAHİSAR’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Afyonkarahisar’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde eğitime geçici olarak ara verildi. Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde tüm okullarda eğitim durdurulurken, Bolvadin, Şuhut, İscehisar, Başmakçı, İhsaniye, Kızılören ve Sultandağı ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için dersler iptal edildi.

İl merkezi ile Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde ise eğitim faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası