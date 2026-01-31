Kaydet

İstanbul Sarıyer’de sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak denize düştü. Aracın hızla suya gömüldüğünü gören çevredeki vatandaşlar, sürücüyü kurtarmak için hiç düşünmeden denize atladı. Sürücünün araçtan çıkarılması için verilen büyük mücadele ve saniyelerle yarışılan o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

