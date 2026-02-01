İsviçre merkezli bir uzay izleme şirketinin tespiti, küresel güvenlik çevrelerini alarma geçirdi. Uzun süredir şüpheli manevralarıyla takip edilen ve Batılı ülkeler tarafından istihbarat uydusu olarak değerlendirilen Rusya’ya ait Luch uydusu, yörüngede aniden ortadan kayboldu.

İsviçre merkezli uzay izleme şirketi S2A Systems’in tespitlerine göre, resmi adı Luch olan ve NORAD ID 40258 numarasıyla kayıtlı Rus uydusu ortadan kayboldu. Uydu, aktif görevini tamamlamış sistemlerin yönlendirildiği mezarlık yörüngesinde bulunuyordu. İstihbarat servisleri uydunun peşine düştü.

Rusya’nın gizemli uydusu ortadan kayboldu! İstihbarat servisleri alarma geçti

KAZARA MI, KASITLI MI?

S2A Systems’in gözlemlerine göre olay, yörüngede dolaşan uzay enkazıyla temas sonrası yaşandı. Uyduya ait parçaların kısa sürede farklı yönlere savrulması, çarpışmanın ani gerçekleştiğini ortaya koydu. Buna karşın temasın kontrolsüz bir kazadan mı kaynaklandığı, yoksa bilinçli bir müdahalenin sonucu mu olduğu konusunda net bir bilgi paylaşılmadı.

LUCH NEDEN ŞÜPHELİYDİ?

Eylül 2014’te fırlatılan Luch, alışılmadık manevra kabiliyeti nedeniyle uzun süredir askeri ve ticari uzay gözlemcilerinin radarındaydı. Ticari iletişim için kullanılan Luch-5 serisinden farklı olarak bu uydu, jeostasyonel kuşakta sık sık yer değiştiriyor ve zaman zaman başka ülkelerin uydularına tehlikeli derecede yaklaşıyordu.

LUNCH NEREDE?

Batılı analistlerin sinyal istihbarat uydusu olarak tanımladığı Rusya’ya ait Luch, yörüngedeki uzay çöpüyle çarpıştıktan sonra tamamen parçalandı.

ABD VE AVRUPA'DA KRİZE NEDEN OLDU

2015 yılında Luch’un iki Intelsat iletişim uydusu arasına manevra yapması Washington’da tepkiye yol açmıştı. ABD, bu hamleyi resmi kanallardan gündeme taşıdı. Üç yıl sonra ise Fransa’da tansiyon yükseldi. Dönemin Savunma Bakanı Florence Parly, Luch’un Fransız-İtalyan ortak askeri uydusu Athena-Fidus’a yaklaşmasını gündeme getirerek Rusya’yı güvenli iletişimi hedef almakla suçladı.

FSB BAĞLANTISI İDDİALARI

Yıllar boyunca yapılan açık kaynak değerlendirmeleri ve Batılı savunma raporları, Luch’u Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB ile ilişkilendirdi.

Rusya’nın uzaydaki askeri faaliyetleri daha önce de alarm vermişti. 2024’te, nükleer anti-uydu araştırmalarıyla bağlantılı olduğu düşünülen Kosmos-2553 adlı Rus askeri uydusunun kontrolsüz biçimde yörüngeden çıkmaya başladığı rapor edilmişti.

