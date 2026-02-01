Meteoroloji’nin yayımladığı son hava durumu raporu sonrası kar, sağanak ve fırtına uyarıları dikkat çekti. Birçok il için olumsuz hava koşulları beklenirken, öğrenciler ve veliler 2 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Özellikle İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi merak ediliyor.

Yurt genelinde etkisini artırması beklenen yağışlı hava, eğitim-öğretim takvimine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Kar yağışı, sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarılarının ardından 2 Şubat Pazartesi günü için “okullar tatil mi” sorusu gündemin üst sıralarına çıktı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Raporda 12 il için kar yağışı, 22 il için ise sağanak yağış uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına riskine dikkat çekildi. Kar uyarısında bulunulan iller arasında, Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Amasya, Artvin, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Siirt yer alıyor. Öte yandan Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak şu ana kadar Valilikler tarafından kar tatili açıklaması gelmedi. Okulların tatil edilip edilmeyeceği, il ve ilçe bazında valiliklerin hava koşullarına göre alacağı kararlara bağlı olacak.

Yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi okulların tatil durumu gündemde

2 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR VAR MI?

2 Şubat Pazartesi günü için eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğine dair henüz resmi bir karar bulunmuyor. Meteoroloji’nin uyarıları doğrultusunda özellikle kar yağışı beklenen illerde, yerel yönetimlerin ve valiliklerin durumu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Geçmiş uygulamalarda olduğu gibi yoğun kar yağışı, buzlanma veya ulaşımda aksama riskinin artması halinde valilikler tarafından il bazlı tatil kararları alınabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin, yaşadıkları ilin valiliği ve il milli eğitim müdürlüklerinden yapılacak resmi duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

YARIN İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji raporuna göre İstanbul ve Ankara'da sağanak yağışın yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Her iki büyükşehir için de şu an itibarıyla okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

