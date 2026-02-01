Manisa genelinde yaşanan boru patlakları nedeniyle birçok ilçede su kesintisi uygulanıyor. MASKİ ekipleri arızalara müdahale ederken vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintinin süresini merak ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu su kesintisine ilişkin açıklama yaptı.

Manisa’da 1 Şubat 2026 Pazar günü farklı ilçelerde peş peşe yaşanan altyapı arızaları, su kesintilerini beraberinde getirdi. Özellikle Yunusemre, Şehzadeler, Demirci ve Turgutlu ilçelerinde çok sayıda mahalle kesintiden etkilendi.

MANİSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yapılan açıklamalara göre Manisa’nın birçok ilçesinde içme suyu iletim hatlarında meydana gelen boru patlakları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Arızalara ekiplerin eş zamanlı olarak müdahale ettiği belirtilirken, çalışmaların seyrine göre suyun yeniden verileceği ifade edildi. Ancak kesintilerin bitiş saatine ilişkin henüz net bir zaman paylaşılmadı.

Manisa su kesintisi ne zaman bitecek? Demirci, Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu su kesintisi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akpınar Mesire Alanı mevkiinde ana iletim hattında oluşan arızaya hızla müdahale edildiğini duyurdu. Dutlulu, halkın mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ve onarım tamamlanır tamamlanmaz su iletiminin yeniden sağlanacağını belirtti.

1 ŞUBAT DEMİRCİ, YUNUSEMRE, ŞEHZADELER, TURGUTLU SU KESİNTİSİ

Boru patlağı nedeniyle su kesintisi:

Demirci ilçesi, Doktor Mehmet Akarsu Mahallesi

Yunusemre ilçesi, Akmescit, Mutlu, Uncubozköy, Yenimahalle, 50. Yıl, Atatürk, Ayni Ali, Barbaros, Cumhuriyet, Hafsa Sultan, Akmescit,

Şehzadeler ilçesi, Adakale, Dere, Ege, Göktaşlı, ibrahimçelebi, Mimarsinan, Nişancıpa, Alabey, Bayındırlık, Dilşikar, Gediz, İshakçelebi,Kocatepe, Nişancıçıpa, 1. Anafartalar, 2. Anafartalar, Ahmet Bedevi, Arda, Dinçer, Peker, Utku, Yarhasanlar Mahalleleri

Turgutlu ilçesi, Yılmazlar Mahallesi

Haberle İlgili Daha Fazlası