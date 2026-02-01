İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen ve transfer döneminde ismi sıklıkla gündem olan Ademola Lookman'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Nijeryalı futbolcu için Atletico Madrid devreye girerek transferi tamamlamak üzere. Atalanta'dan da durum için resmi açıklama yapıldı.

Son olarak Angers'tan santrfor Sidiki Cherif'i kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna katmak için temasa geçtiği Ademola Lookman için yeniden kolları sıvamış ve oyuncunun kulübü Atalanta ile masaya oturmuştu. Taraflar, kızışan pazarlıklar sonunda 35+5 milyon euro karşılığında el sıkışmış ve ödeme koşulları üzerinde planlamalara başlamıştı. Fenerbahçe cephesi, İtalyan ekibiyle bonservis konusunda anlaşsa da, ödeme planı üzerinde mutabık kalamamıştı.

Atletico Madrid, Lookman'a talip oldu ve teklifini iletti

ATLETİCO MADRİD DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe ile ödeme planları görüşülmeye devam ederken, İspanyol devi Atletico Madrid, Lookman'a talip oldu ve teklifini iletti. Daha önce Fenerbahçe ile sözlü anlaşan 28 yaşındaki golcünün, yaşanan gelişmenin ardından Atletico Madrid'in teklifine 'evet' dediği bildirildi. LaLiga ekibinin bu transfer için Atalanta'ya toplamda 40 milyon euroluk bir ödeme yapacağı ifade edildi.

İtalya'da Sport Mediaset'te yer alan habere göre Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transferi için bugün İspanya'ya gidecek.

Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transferi için bugün İspanya'ya gidecek

"SÖZLÜ OLARAK ANLAŞTIK"

Bu gelişmelerin ardından Atalanta CEO'su Luca Perassi'den transfer için açıklama yaptı. Perassi, "Atletico Madrid ile sözlü olarak anlaştık. Şimdi bu maddeleri resmileştirme aşamasına geçiyoruz. Bu biraz zaman alacak. Ancak her şey yolunda giderse çok yakında transfer tamamlanacak." sözlerini sarf etti.

2022 yılından bu yana Atalanta forması giyen Ademola Lookman, bu sezon 19 maça çıktı ve 3 gol 2 asist kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası