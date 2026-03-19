19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama ve görevden alma kararları kamuoyunun gündemine oturdu. Adalet Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. 5 üniversiteye yeni rektör atanırken 4 ülkeye atanan büyükelçiler açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Mart 2026 tarihli atama kararlarıyla birlikte birçok kamu kurumunda görev değişikliği gerçekleşti. Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe giren kararlar kapsamında bakanlıklar ve üniversitelerde yeni görevlendirmeler yapıldı.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım Aslancı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Erdinç Avşar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Çelebi Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğüne Cahit Cihad Sarı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mücahit Gülşen, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Mehmet Murat Tuzcu, Teftiş Kurulu Başkanlığına Murat Gülaç, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Yusuf Kılıç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Murat Akınbingöl, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Berkay Altuğ, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Metin Yıldırım atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Alagöz, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Samiye Korkmaz getirildi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde Birinci Hukuk Müşavirliği görevine Damla Sezer Okur atanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu Birinci Hukuk Müşavirliğine Işıl Gürer getirildi. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yaşar Ciğer atandı.

HANGİ ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ATANDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşe Başar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İsmail Küçük getirildi.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE

El Salvador nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Letonya nezdinde Türkiye Büyükelçisi Şule Öztunç,

Letonya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu,

Kolombiya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Malezya nezdinde Türkiye Büyükelçisi Emir Salim Yüksel,

Kamboçya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Mesut Özcan atandı.

ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

