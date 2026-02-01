Kanté transferini kısa sürede bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, orta sahadaki dengeyi korumak ve yabancı kontenjanını düzenlemek için Fred’i takas ya da kiralama formülüyle değerlendirmeye aldı.

Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N’Golo Kanté transferini bitirmek istiyor. Sarı-lacivertli kulüp, N’Golo Kanté’nin Al-Ittihad ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasına rağmen transferi yaz dönemine bırakmama kararı aldı. Sarı-lacivertliler, orta sahadaki oyun gücünü artırmak ve yoğun maç temposu öncesi kadroyu güçlendirmek amacıyla Fransız oyuncunun transferini sonuçlandırmayı hedefliyor.

FRED İLE TAKAS EDİLMESİ GÜNDEMDE

Sözcü'de yer alan habere göre, bu kapsamda Fenerbahçe’nin, Kanté transferinin tamamlanması durumunda Fred ile yollarını ayırma planı üzerinde durduğu öğrenildi. Orta sahadaki oyuncu sayısının artacak olması ve yabancı kontenjanı nedeniyle bu kararın gündeme geldiği ifade ediliyor.

Hollanda temsilcisi Ajax’ın Fred ile ilgilendiği ve Kanté transferi sonrası Brezilyalı oyuncu için kiralama seçeneğinin masada olduğu belirtiliyor. Ayrıca Fred’in, Kanté transferinde takas ihtimali kapsamında da değerlendirildiği aktarılıyor.

FENERBAHÇE 'ŞİMDİ GEL' DİYOR

Gazeteci Gianluca Longari’nin paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi “şimdi gel, hemen başla” yaklaşımıyla Al-Ittihad ile görüşmelere başladı. Kulüp, yaz transfer döneminde oluşabilecek rekabetin önüne geçmek için erken hamle yapmayı planlıyor.

N’Golo Kanté, Al-Ittihad formasıyla bu sezon 26 maçta görev aldı

YÖNETİMİN KARARI KESİN

Fenerbahçe yönetiminin Kanté transferi konusunda ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Başkan Sadettin Saran, transfer heyetiyle yapılan toplantıda, taraftar beklentisine dikkat çekerek sürecin son ana kadar zorlanması yönünde talimat verdi.

N’Golo Kanté, Al-Ittihad formasıyla bu sezon 26 maçta görev aldı, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fred ise Fenerbahçe’de bu sezon 29 maçta forma giydi, 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

