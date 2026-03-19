MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'da bulunan Andhoy Türkmen Evi Talebe Yurdu'nda eğitim gören yetim çocuklara bayram vesilesiyle kıyafet ve ayakkabı gönderdi.

ÇOCUKLARDAN DA TEŞEKKÜR GELDİ

Bahçeli'nin, bayram öncesi göndermiş olduğu temel ihtiyaçları ve kıyafetleri için, Andhoy da eğitim gören yetim çocuklar, MHP lideri Bahçeli’ye teşekkürlerini ifade ederek, "Teşekkür ederiz Devlet dede" diyerek sevinçlerini dile getiren bir video paylaştı.

LDİERLER BAYRAMDA NEREDE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı Rize'de geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bayramda İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Ankara'da olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayramı memleketi Manisa'da ailesiyle geçirecek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek, sonrasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya gelecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası