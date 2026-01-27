Fenerbahçe, orta sahasına dünya yıldızı N’Golo Kante’yi kazandırmak için operasyonu hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, yazı beklemeden kış döneminde transferi bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe yönetimi, orta sahadaki oyun gücünü artırmak ve direnci zirveye taşımak için N’Golo Kante transferinde harekete geçti. Sarı-lacivertli yetkililer, Fransız yıldızın Al-Ittihad ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasına rağmen transferi yaz dönemine bırakmama kararı aldı.

AMAÇ REKABETİN ÖNÜNE GEÇMEK

Gazeteci Gianluca Longari’nin paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe “Şimdi gel, hemen başla” diyerek Al-Ittihad ile görüşmeleri başlattı. Kulüp, yazın oluşabilecek yoğun rekabetin önüne geçmek için erken hareket etme stratejisi benimsedi.

Al-Ittihad cephesine, Kante’yi sezon bitmeden makul bir bonservis veya erken ayrılık bedeli karşılığında bırakma önerisi iletildi. Sarı-lacivertliler, Avrupa’nın birçok dev kulübünün kapısını çalacağını bildikleri Kante’de rakiplerine “şah-mat” yapmayı planlıyor.

HER ŞEY SUUDİ EKİBİNE BAĞLI

Sarı-lacivertliler oyuncuyu Kadıköy’e kazandırmak için tüm opsiyonları değerlendirirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise Suudi ekibinin teklife yaklaşımına bağlı.

