Mallorca formasıyla 2007-2008 sezonunda rakip fileleri 27 defa havalandırıp La Liga Gol Kralı' ünvanını kazanan Daniel Güiza, 14 milyon euro bonservis karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe'de 3 sezon forma giymişti. İspanyol santrafor, 45 yaşında sürpriz bir transfere imza attı.

Fenerbahçe'de 2008-2011 yılları arasında top koşturan Daniel Güiza, 45 yaşında profesyonel futbol kariyerine devam etme kararı aldı.

YENİ TAKIMI JEREZ INDUSTRIAL

Son olarak İspanya 7'nci Lig (Primera Andaluza) ekiplerinden Rayo Sanluqueno'da mücadele eden dünyaca ünlü İspanyol futbolcu, Endülüs Bölgesel Ligi ekiplerinden Jerez Industrial CF ile sözleşme imzaladı.

Daniel Güiza'nın transfer duyurusu

482 MAÇTA 157 GOL

Fenerbahçe formasıyla 78 maça çıkan ve 29 gol kaydeden Guiza, 27 yıllık kariyerinde çıktığı 482 karşılaşmada 157 gol, 35 asistlik performans sergiledi.





