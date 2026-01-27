SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Daniel Güiza'dan sürpriz imza: 45 yaşında transfer oldu
Mallorca formasıyla 2007-2008 sezonunda rakip fileleri 27 defa havalandırıp La Liga Gol Kralı' ünvanını kazanan Daniel Güiza, 14 milyon euro bonservis karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe'de 3 sezon forma giymişti. İspanyol santrafor, 45 yaşında sürpriz bir transfere imza attı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Daniel Güiza, 45 yaşında profesyonel futbol kariyerine devam etme kararı alarak, Jerez Industrial CF ile sözleşme imzaladı.
- Güiza, 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymiş,
- 78 maçta 29 gol kaydetmişti.
- İspanyol futbolcu, 27 yıllık kariyerinde 482 maçta 157 gol, 35 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de 2008-2011 yılları arasında top koşturan Daniel Güiza, 45 yaşında profesyonel futbol kariyerine devam etme kararı aldı.
YENİ TAKIMI JEREZ INDUSTRIAL
Son olarak İspanya 7'nci Lig (Primera Andaluza) ekiplerinden Rayo Sanluqueno'da mücadele eden dünyaca ünlü İspanyol futbolcu, Endülüs Bölgesel Ligi ekiplerinden Jerez Industrial CF ile sözleşme imzaladı.
482 MAÇTA 157 GOL
Fenerbahçe formasıyla 78 maça çıkan ve 29 gol kaydeden Guiza, 27 yıllık kariyerinde çıktığı 482 karşılaşmada 157 gol, 35 asistlik performans sergiledi.
ÖNERİLEN HABERLER
DİĞER SPORLAR
Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı ve Real Madrid tepkisi: Asla affetmeyeceğim, ben olsam kovardım
Bizi Takip Edin
YORUMLAR