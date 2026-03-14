AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP kurultayı davası hakkında konuştu. Elitaş "Ana muhalefet partisi, biri ya da birileri tarafından satın alınıyorsa bu siyaset adına çok tehlikeli bir durum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Elitaş, "Ana muhalefet partisi, biri ya da birileri tarafından satın alınıyorsa bu siyaset adına çok tehlikeli bir durum. Siyasi partiler Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekiyor, anayasa ile de bunu koruma altına almak gerekir" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş

Elitaş, "Bin 400 delegenin oylarının Ankara’da bir kafede menfaat karşılığında değiştirilmesi ana muhalefet partisinin satın alınması demektir. Delegenin oylarını; parayla, işe almakla, daire bağışlamakla satın alınıyorsa bu demokrasi için çok kötü bir şeydir" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Elitaş, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i erken seçim konusunda da tutarsız olmakla eleştirmişti. Elitaş, "Bir gün 'Erken seçim yok' deniliyor, ertesi gün genel başkan yardımcıları 'Erken seçim istiyoruz' açıklaması yapıyor, bir hafta sonra da Sayın Özel bu söylemi sahiplenmek zorunda kalıyor. Bu tablo, siyasi liderlik açısından ciddi bir tutarsızlıktır" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası