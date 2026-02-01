Yunanistan’da muhalefet, Türkiye ile KKTC arasında planlanan enerji bağlantısını AB gündemine taşıyor. Yunan muhalefetinin, “Erdoğan önergesi” olarak anılan başvuruyu Avrupa Parlamentosu’na sunmaya hazırlandığı bildirildi.

Yunanistan’da muhalefette yer alan Sosyalist Demokratlar Grubu Başkan Yardımcısı ve PASOK Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yannis Maniatis, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında planlanan elektrik bağlantısına ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

Yunanistan'ın iddiasına göre , Türkiye ile KKTC arasındaki elektrik bağlantısı projesinde fizibilite çalışmaları tamamlandı. Projenin, Avrupa elektrik ağı ENTSO-E üzerinden sisteme dahil edilmesi için onay süreci bekleniyor.

Yunan muhalefeti AB’ye 'Erdoğan önergesini' sunacak: "KKTC oyun dışı kalmadı, Türkiye 2 ayda bizi geçti"

"TÜRKİYE AVRUPA’YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR" DİYE AYAĞA KALKTILAR

Maniatis, Ankara’nın bu projeyi Avrupa Birliği’ne "en uygun çözüm" olarak sunmayı hedeflediğini ve Avrupa finansmanı sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

Yunan siyasetçi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz enerji denkleminde elini güçlendirdiğini kabul ederken, Atina ve Lefkoşa’nın geri planda kaldığını ima etti.

GECİKMENİN FATURASI ATİNA VE RUMLARA KESİLDİ

PASOK’lu Maniatis, Yunanistan-Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısı olarak bilinen GSI projesindeki gecikmeler nedeniyle Atina ve Lefkoşa’yı doğrudan hedef aldı. Yunan tarafının yıllardır süreci ağırdan aldığı, buna karşın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın planlarını hızla hayata geçirdiği dile getirildi.

"Bizim yıllardır uğraştığımız proje 2 ayda Erdoğan'ın elinde çöp oldu. Kendi projelerini hemen kabul ettirebilirler" diyen Yunan siyasetçi AB ülkelerinden yardım istedi.

"BİR ZAMANLAR AB DESTEĞİ VARDI..."

Maniatis, GSI projesinin 2013’ten bu yana Avrupa Birliği’nin Ortak Çıkar Projeleri listesinde yer aldığını, Avrupa Komisyonu’ndan olumlu değerlendirmeler aldığını ve projeye 657 milyon avroyu aşan finansman sağlandığını hatırlattı. Buna rağmen gelinen noktada Türkiye’nin sahada ilerlediği, Yunanistan’ın ise zaman kaybettiği mesajı verildi.

AVRUPA’YA ÇAĞRI: TÜRKİYE’YE KARŞI ORTAK TUTUM TALEBİ

Maniatis, Yunan ve Rum yönetimlerine çağrıda bulunarak, GSI projesindeki finansman sorunlarının acilen çözülmesini ve Avrupa Konseyi’nden Türkiye’nin bölgedeki enerji faaliyetlerine karşı tavır alınmasını istemelerini talep etti. Ayrıca Avrupa Komisyonu’na soru önergesi sunularak, ENTSO-E’nin Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki bağlantıya yaklaşımının resmen sorulacağı aktarıldı.

