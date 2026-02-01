Vodafone Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler önemli bir eksikle sahadya çıktı. Melissa Vargas’ın kadroda yer almaması sonrası gözler kulüpten yapılan sağlık açıklamasına çevrildi. Peki, Vargas neden oynamıyor?

Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasında Burhan Felek’te devam eden Sultanlar Ligi mücadelesinde dikkatler, sarı-lacivertli takımın kadrosundaki bir eksikteydi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Vargas’ın neden maçta yer almadığı belli oldu.

VARGAS NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe Medicana’nın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, bu akşamki Galatasaray Daikin karşılaşmasında forma giymiyor. Kulüpten yapılan sağlık bilgilendirmesinde Vargas’a yapılan muayene ve tetkikler sonucunda üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiği açıklandı. Bu nedenle Vargas’ın teknik heyet kararıyle maçta yer almadığı duyuruldu. Kulüp, oyuncunun sağlık durumunun takip edildiğini ve tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

VARGAS FENERBAHÇE MEDICANA-GALATASARAY DAİKİN MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı’e konuk oluyor. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.

18 maçta 15 galibiyetle ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe Medicana, ligin ilk yarısında Galatasaray Daikin'i 3-2’lik skorla rakibini yenmişti.

