Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi rövanşında sakatlanan Victor Osimhen’in sağlık durumu netleşti. Kulüpten yapılan açıklamada yıldız futbolcunun kolunda kırık tespit edildiği duyurulurken, sahalara dönüş süresi merak konusu oldu. Peki, Osimhen ne zaman dönecek, kaç maç yok?

Victor Osimhen’in sakatlık durumu, Liverpool-Galatasaray maçı sonrası futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen yıldız oyuncunun kolundaki hasar ve sahalara dönüş süreci yakından takip ediliyor.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK, KAÇ MAÇ YOK?

Galatasaray’ın Liverpool deplasmanında oynadığı kritik maçta sakatlanan Victor Osimhen’in durumu kulüp tarafından yapılan açıklamayla netlik kazandı. Nijeryalı yıldızın sağ ön kolunda kırık tespit edildiği ve tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Osimhen ne zaman dönecek, koluna ne oldu, sakatlandı mı? Sakatlık durumu gündemde!

Osimhen’in sahalara dönüş süresi yapılacak detaylı değerlendirmelere bağlı olarak belirlenecek. Sağlık ekibinin vereceği karara göre ameliyat ihtimali de bulunurken, bu durum oyuncunun sezonu kapatma riskini gündeme getirdi. Özellikle yoğun fikstür göz önünde bulundurulduğunda, yıldız golcünün yokluğu takım için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Osimhen ne zaman dönecek, koluna ne oldu, sakatlandı mı? Sakatlık durumu gündemde!

OSİMHEN'İN KOLUNA NE OLDU

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Liverpoollu savunma oyuncusu Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadelede darbe alan Osimhen, sağ kolunu tutarak yerde kaldı. İlk müdahalenin ardından kolu bandaja alınan oyuncu, kısa süre oyuna devam etse de devre arasında ağrılarının artması nedeniyle oyundan çıkarıldı.

Osimhen ne zaman dönecek, koluna ne oldu, sakatlandı mı? Sakatlık durumu gündemde!

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Maç sonrası yapılan hastane kontrollerinde Osimhen’in sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı uygulandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun yakından takip edildiği ve ameliyat gerekip gerekmediğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde verileceği ifade edildi.

