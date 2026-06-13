Ege Kökenli, dedesinin vefatının ardından yaptığı duygusal paylaşım sonrası kendisine gelen sosyal medya yorumuna çok kızdı. Ünlü oyuncu, dedesiyle çekilmiş fotoğrafına yapılan yakışıksız yoruma sert tepki göstererek, “Bir paragraf yazmışım, dedem yazmışım; oku be güzel kardeşim” sözleriyle sitem etti.

Ege Kökenli, Danla Bilic’in programına konuk olduğu bölümde samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu, dedesinin vefatının ardından yaptığı paylaşım sonrası gelen yorumu da ilk kez paylaştı.

Dedesinin ölümünün ardından düğün gününde dedesiyle çekilmiş özel bir kareyi paylaşarak vefat ettiğini belirten Kökenli, bu paylaşımın ardından şoke edici bir yorumla karşılaştığını ifade etti.

FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Ege Kökenli, açıklamasında “Dedemi daha yeni kaybettim, benim için çok özel bir insandı. Düğünümde dedemle bir fotoğrafımızı paylaştım. Ben gelinlikliyim, dedemde de papyon var. Altına ‘En güzel anılarımın kahramanını kaybettim’ yazdım. Biz ona dede demezdik, Teo derdik” ifadelerini kullandı.

Ege Kökenli’yi kızdıran yorum! Yakışıksız sözlere cevabı sert oldu

YORUMA ÇOK KIZDI

Söz konusu yoruma da değinen oyuncu, “Altına ‘Ey para sen nelere kadirsin, yaşlı adamların koynunda’ yazmışlar” dedi.

Ege Kökenli’yi kızdıran yorum! Yakışıksız sözlere cevabı sert oldu

“OKU BE GÜZEL KARDEŞİM”

Tepkisini dile getiren isim “Bir paragraf yazmışım, dedem yazmışım; oku be güzel kardeşim. Okumaya vakit ayırmak istemedin, o zaman niye yorum yazmaya vakit ayırdın? Beni çıldırtan şey bu” şeklinde konuştu.

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