Sincan OSB-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi’ne ilişkin bilgi veren Bakan Abdülkadir Uraloğlu, projede yüzde 95’lik ilerleme olduğunu belirterek, bu yıl tamamlanacağını açıkladı. Çift hatlı demir yolu projesi hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, Sincan'dan Yenikent'e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında 3 yeni istasyon kurduklarını duyurdu. İşte projeye dair detaylar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Sanayi Bölgesi (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi hakkında açıklamalar yaptı. Başkentray Banliyö Hattı'nı nüfusu 600 bini aşan Yenikent'e uzatacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, Yenikent'in toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlanacağını belirtti.

600 bin kişiye müjde! Çift hatlı demir yolunun yüzde 95’i hazır

“YILDA 4,4 MİLYON TON YÜK TAŞIYACAĞIZ”

Toplamda 16 kilometre uzunluğunda bir güzergah inşa ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, yapımı süren projedeki çalışmalara ilişkin şunları açıkladı:

Projemiz tamamlandığında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan İstasyonu üzerinden 1. OSB ve Yenikent'e entegre edeceğiz. Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4,4 milyon ton yük taşıyacağız. Kazan Soda Fabrikası'nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız."

12 KİLOMETRE UZATILDI

Ankara'da hem yolcu taşımacılığında hem de yük seferlerinde büyük bir dönüşümün kapısını aralayacaklarına işaret eden Bakan Uraloğlu, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzattıklarına dikkati çekti.

3 YENİ İSTASYON

Sincan'dan Yenikent'e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında 3 yeni istasyon kurduklarını aktaran Bakan Uraloğlu, Sincan-Yenikent arasında çift hatlı bir demir yolu yaptıklarının altını çizdi. Uraloğlu, Başkentray Banliyö Hattı kapsamında, Kayaş-Sincan arasında toplam 24 istasyon bulunduğunu vurguladı.

“BU YIL TAMAMLAMAYACAĞIZ”

Bakan Uraloğlu, projede yüzde 95'lik bir ilerleme kaydettiklerini belirterek “Altyapı ve üstyapı işlerimizi, bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yaklaşımla, hem Ankara'mıza hem de ülkemize durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Sincan OSB-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi, hem Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir toplu taşıma imkanı sunacak hem de Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır” dedi.

5 KÖPRÜNÜN İNŞASI TAMAM

Sahada 291 personel ve 127 makineyle aralıksız çalıştıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, inşa edilen 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 aç-kapa tünelindeki işler ile toplam 475 metre uzunluğundaki 5 köprünün inşasının yüzde 100'ünü tamamladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

