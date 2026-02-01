İhlas Haber Ajansı • Burdur
Dev kayalar Isparta-Antalya kara yoluna düştü, ulaşım durma noktasına geldi!
Isparta-Antalya kara yolunda, heyelan nedeniyle dev kayalar yola düşerken yol tamamen kapandı. Yolda kalan vatandaşlar ise kendi imkanları ile yolu açmaya çalıştı.
Isparta Antalya kara yolunda saat 16.00 sıralarında bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan büyük kaya parçaları kara yoluna sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve yol üzerinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı.
YOL KISMEN ULAŞIMA AÇILDI
Sürücülerin yardımlaşması sonucu yol, tek şerit halinde kontrollü olarak kısmen ulaşıma açıldı. Ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenilirken yoldaki kayaların kaldırılmasının ardından yolun trafiğe tamamen açılacağı belirtildi.
