İzmir’de etkili olan sağanak ve fırtına kentte zor anlara neden oldu. Caddeler sular altında kalırken, bir vatandaşın suyun altındaki çukura düşmesi altyapı sorununu gözler önüne serdi.

İzmir genelinde öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak yağış ve kuvvetli fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede şiddetini artıran yağışlar nedeniyle merkez ilçelerde cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, altyapının yetersiz kaldığı noktalarda rögarlar taştı, ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

İzmir günlerdir kabusu yaşıyor: Tarihi çarşıyı su bastı, trafik kilitlendi, yollar göle döndü

TARİHİ ÇARŞI SULAR ALTINDA

Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca başta olmak üzere birçok ilçede su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kentin simgelerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda da rögarların taşması sonucu iş yerlerini su bastı. Esnaf, yükselen sulara kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

SULARIN ALTINDAKİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Sağanak yağışın oluşturduğu risk, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, suyla kaplanan sokakta yürüyen bir vatandaşın, bulanık suyun altında kalan çukuru fark edemeyerek içine düştüğü ve kısa süreli panik yaşadığı anlar yer aldı.

Olay, kentteki altyapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇEŞME’DE DERELER TAŞTI

Şiddetli yağış ve fırtına İzmir’in Çeşme ilçesinde de etkili oldu. İlçe genelinde derelerde taşmalar meydana gelirken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Yetkililer, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özellikle suyla kaplanan yollarda yürünmemesi ve araçlarla derin su birikintilerine girilmemesi çağrısında bulundu.

