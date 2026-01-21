Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projesi ile birbirine bağlanacak 5 ilin, Ankara-Kırıkkale Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de entegre olacağı açıklandı. Proje hakkında bilgi veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu “Hızlı trenle Trabzon Ankara arasında 4,5 saatte ulaşım da mümkün hale gelecek” dedi. İşte o iller…

Trabzon’da Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut kampanyası kapsamında düzenlenen Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli açıklamalar yaptı.

Bakanlık olarak Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liralık bir yatırım yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi hakkında da bilgi verdi.

İki ili birbirine bağlayacak hızlı tren projesi! 9,5 saatlik yol 4,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu, "Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız.” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İki bölgeyi birbirine bağlayacak yeni yol! 40 dakikalık mesafe 10 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu, bu hattın geçtiğimiz aylarda Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmaları başlatılan Ankara-Kırıkkale Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle birbirine entegre olacağını belirtti.

İki ili birbirine bağlayacak hızlı tren projesi! 9,5 saatlik yol 4,5 saate düşecek

“4,5 SAATTE GELMİŞ OLACAK”

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Böylece hızlı tren Ankara'dan yola çıktığında Trabzon'a 4,5 saatte gelmiş olacak. Akçaabat'tan Yomra merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Otogar, Üniversite ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi de şehrimize kazandıracağız.

İki ili birbirine bağlayacak hızlı tren projesi! 9,5 saatlik yol 4,5 saate düşecek

31 İSTASYONLUK SİSTEM

Bakan Uraloğlu, Akçaabat’tan Yomra Merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Otogar, Üniversite ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi de Trabzon’a kazandıracaklarını söyledi.

İki ili birbirine bağlayacak hızlı tren projesi! 9,5 saatlik yol 4,5 saate düşecek

YAPIM İHALESİ YAPILACAK

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı'nın onayı ile Akyazı-Trabzon Havalimanı arasındaki güzergahın da yatırım programına alındığını belirtti. Uraloğlu "İnşallah bu yılın ilk çeyreği içerisinde yapım ihalesini yaparak, çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz." dedi.

“YENİ HAVALİMANIMIZI İNŞA EDECEĞİZ”

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nı hakkında ise şunları söyledi:

10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Yine yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye, 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Bunu yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi de gerçekleştirdik. Yakın zamanda temel atıp, yapım çalışmalarına başlamış olacağız.

Haberle İlgili Daha Fazlası