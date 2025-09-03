Trafik azalacak, yol 40 kilometre kısalacak! 4 tünel, 1 viyadüklü projede sona gelindi

Adana'da yapımı devam eden Pozantı-Ceyhan Otoyolu şehre trafik ve zaman anlamında nefes aldıracak.

YOL 40 KİLOMETRE KISALACAK

Yeni otoyol projesinin tamamlanmasıyla birlikte, Adana şehir geçişindeki yoğun trafik yükü büyük ölçüde azalacak. Güzergahın 40 kilometre kısalması, sürücülere ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak. Ayrıca mevcut otoyolda yaşanabilecek bir kaza veya tıkanıklık durumunda, şehir içi trafiğin kilitlenmesi önlenecek ve alternatif, kesintisiz bir ulaşım imkanı doğacak.

4 TÜNEL, 1 VİYADÜK YER ALACAK

Modern ve güvenli ulaşım hedefiyle planlanan projede 4 tünel ve 1 viyadük yer alacak. Bu sayede hem güvenli hem de kesintisiz bir ulaşım sağlanırken, bölgenin stratejik lojistik önemi daha da güçlenecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Adana’nın ekonomik potansiyeli artacak, bölgeye yapılacak yatırımlar hızlanacak ve vatandaşların hayat kalitesi yükselecek.

"HEM ZAMANIMIZ HEM BÜTÇEMİZ KORUNACAK"

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, otoyolun Adana için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Dağlı, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Pozantı ile Ceyhan arasında inşa edilecek bu dev otoyol, Adana’mızın ulaşım alanında yaşadığı kronik sorunlara köklü bir çözüm sunacak. Şehir geçişindeki yoğun trafik yükü büyük ölçüde azalacak, vatandaşlarımızın hem zamanı hem de bütçesi korunacak. Kazalar ve tıkanıklıklar nedeniyle şehir içi trafiğin kilitlenmesinin önüne geçilecek. Bu proje, sadece ulaşım değil, aynı zamanda ekonomik canlılık, güvenlik ve konfor demektir. Bu yatırımın, Adana’mızın ve bölgemizin kalkınmasına büyük katkılar sunacağına inanıyorum."

Dağlı, açıklamasında projeye verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür etti. Dağlı" Bu vizyoner yatırımın hayata geçirilmesinde en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve projeyi titizlikle takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na şehrimiz ve hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu proje tamamlandığında Adana’mız çok daha güçlü bir ulaşım altyapısına kavuşacak. Yeni otoyolun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.