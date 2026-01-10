Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı. Söz konusu iddialar ardından "Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir, eşi kim?" soruları gündeme geldi.

18 Mart 1988 doğumlu Tuğçe Tayfur'un annesi oyuncu Necla Nazır'dır, babası Ferdi Tayfur'dur. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim okulundan sonra İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesini bitirdi. Ardından Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamladı. 2 Ocak 2025'te babası Ferdi Tayfur hayatını kaybetmiştir.

TUĞÇE TAYFUR'UN ÖZEL HAYATI

Tayfur, ilk evliliğini Tolga Ertuğrul ile yaptı, bu evlilik bir yıl sürdü. Çift, 2010 yılında yollarını ayırdı. Ardından 2012 yılında Taner Şafak ile ikinci kez evlenen Tayfur, 2019 yılında bu evliliğini de sonlandırdı. Bu birliktelikten 2017 yılında Taner Efe adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi.

Tayfur, 2023 yılında Muhammet Aydın ile evlendi. Bu evlilikten Haziran 2024’te Tuğçe Lina adlı kızını kucağına aldı. 1 Kasım 2024’te yeniden hamile olduğunu duyuran Tayfur, 3 Haziran 2025’te ikinci kızı Necla Hira’yı doğurdu.

