Terörsüz Türkiye sürecinde kritik rol oynayan ve yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ANA BAŞLIKLARI ÇIKARDIK"

Habertürk'e konuşan Feti Yıldız açıklamasında, "Müşterek rapor hazırlamak için salı günü saat 15:00’te yine bir araya geleceğiz. Ortak raporun ana başlıkları konusunda konuştuk ve ana başlıkları çıkardık" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ VURGUSU

"Raporda Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yapısı, önemi, yaptığı çalışmalar, bu coğrafyada Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı ile önemi gibi ana başlıklar var" diyen Yıldız, "Bu ana başlıklarla da ilgili ekleyeceğimiz bir şey varsa salı günü onları da vereceğiz. Çalışmalarımız uyum içinde sürüyor" ifadelerini kullandı.

"HERKES SÖYLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Yıldız daha önce raporla ilgili yaptığı açıklamada "Herkes söyleyeceğini söyledi, sayfalarca rapor ver. Biz 120 sayfa yaptık. Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli. Uzlaşma sağlanmayacak bir şey yok. Oturur anlaşırız" diye konuşmuştu.

