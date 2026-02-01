Bursa’nın İnegöl ilçesinde damat, kayınbabası ve kayınbiraderine silahlı saldırı düzenledi. Olayda kayınbaba hayatını kaybederken, kayınbirader yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Adem Ü. husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) ile karşı karşıya geldi.

SOKAKTA GÖRDÜĞÜ GİBİ KURŞUN YAĞDIRDI

Belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı. Damadın tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Mermiler ayrıca, iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da damat dehşeti! Kayınbabasını öldürdü, kayınbiraderini yaraladı

KAYINPEDER ÖLDÜ

Yaralılardan kayınbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası