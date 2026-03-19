CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Lüksemburg’daki yat" iddiası tartışmalara neden oldu. AK Partili isimler Özel’i sert sözlerle eleştirirken, partiden şeffaflık ve açıklama talep ettiler.

HABER MERKEZİ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Akın Gürlek’in denize kıyısı bulunmayan Lüksemburg’da bir yatının olduğunu iddia etmesi dalga konusu oldu.

“RÜŞVETLE GENEL BAŞKAN OLDU”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lüksemburg’un denizi olmadığını belirterek CHP lideri için “Bu hızla giderse yakında Akın Gürlek’in çöl ortasında deniz feneri olduğu iftirasını da atar. CHP Genel Başkanı kendini nasıl bu kadar rezil eder, hayret” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da “Bugün, Silivri diktatörlüğünün eline tutturduğu yalanları okuyan Silivri rehini Özgür Özel, rüşvet pazarlığıyla Genel Başkan olmuştur. Partinin İstanbul İl Binası da yolsuzluk parasıyla satın alınmıştır” dedi.

“İŞİNİZ ZOR ÖZGÜR BEY”

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta ise “Sayın Bakan’ımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle birlikte sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir. Ancak aynı açıklık ve şeffaflığı Özgür Özel’den de bekliyoruz. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, yargılanan şahısların beyan ettikleri maaşlar dışında tespit edilen mal varlıklarına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmalıdır. Açıkça soruyoruz: CHP bugüne kadar itirafçı olan kişiler hakkında tek bir dava açmış mıdır? Ya da bu kişilerin partiden ihracına dair herhangi bir adım atılmış mıdır? Sessizlik, cevap değildir. İşiniz zor, Özgür Bey” açıklamasında bulundu.

