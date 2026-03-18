Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mal varlığı konusundaki iddialarına cevap verdi. Gürlek “Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davası, ikincisi de Muhittin Böcek’in 15 Ocak 2024’te kendisinin aday olmak için para vermesi yönündeki iddiayı gölgelemek” dedi. Gürlek “Benim veremeyecek hiçbir hesabım yok” mesajını verdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/GAMZE ERDOĞAN : CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait olduğunu söylediği konut ve arsalar ile sattığı mülklerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu iddia etmişti.

“VEREMEYECEK HİÇBİR HESABIM YOK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

“İKİ NOKTAYI PERDELEMEK İSTİYOR”

Özgür Özel’in iki noktayı perdelemek istediğinin altını çizen Gürlek, şunları söyledi:

“AMACI PARA İDDİASINI GÖLGELEMEK”

Akın Gürlek’in açıklamasının tamamı ise şöyle:

Muhittin Böcek’in yargılandığı bir dava var. Böcek, Manisa’da bir benzinliğe uğruyor, neden uğruyor? Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Kendisinin adaylığı konusunda bir para verme iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bunlar baz istasyonu çalışmaları ile ortaya konuldu, dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davası, ikincisi de Muhittin Böcek’in 15 Ocak 2024’te kendisinin aday olmak için para vermesi yönündeki iddiayı gölgelemek. Özel seçime girmek için bir şeyler istiyor, Böcek de bunu veriyor. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

“4 TAŞINMAZIM VAR”

Biz devlet memuruyuz, sürekli mal varlığı beyanında bulunmamız gerekiyor. 4 taşınmazım var, değerleri de belli. Bir tanesi Tuzla’da. Dediği gibi 30 milyon değil, 3 yada 4 milyon lira, 2+1. Söyledikleri yalan. Bu konu ile ilgili bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim veremeyecek hiçbir hesabım yok.

“BUNLAR ÖZEL’İN SON DAKİKA ÇIRPINIŞLARI”

Örnek belgeler sunuyor hepsi sahte belgeler. Bunlar çok basit şeyler. Kesinlikle düzmece belgeler. ID numaralarında Akın Gürlek yazmıyor. Manevi tazminat davası açtık. Bunlar Özel’in son dakika çırpınışları. Ben bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum. Benim veremeyecek hesabım yok. Hakim, savcılıkta zaten düzenli olarak maaş, düzenli olarak mal bildiriminde bulunmanız gerekiyor. Ben söyleyeceklerimi söyledim.

Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği gayrimenkul listesini açıklayarak konut ve arsalar ile sattığı mülklerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu öne sürmüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Özel'i "kamuoyunu yanıltmaya dönük algı operasyonu yapmakla" suçlamış ve yasal yollara başvuracağını duyurmuştu.

