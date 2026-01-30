Survivor 2026, 1 Ocak’ta başlayan yeni sezonuyla tüm hızıyla devam ediyor. Uzun bir aranın ardından Ünlüler–Gönüllüler konseptiyle açılış yapan yarışmada, ilerleyen bölümlerde All Star isimlerin de kadroya dahil olması heyecanı daha da artırdı. Bu sezon All Star kadrosuyla Dominik’e giden isimlerden biri de Survivor’ın önceki sezonlarından tanınan Doğuş oldu.

Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Doğuş, bu kez yarışma dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. Dominik’te süren zorlu mücadele, yarışmacılar kadar geride bıraktıkları aileleri de psikolojik olarak etkiliyor. Bu duruma dikkat çeken Doğuş’un eşi sitemde bulundu.

Doğuş’un eşi Hoşkedem Hidayetkızı duygularını açık yüreklilikle dile getirerek yaşadıkları özleme ve zorluklara değindi. Eşinin yarışmaya katılmasının ardından aile düzenlerinin olumsuz etkilendiğini ifade eden Hidayetkızı, özellikle çocukların mutsuz olduğunu belirtti.

Survivor’a giden Doğuş’un eşi dert yandı! “Kurban olayım geri dön”

“KURBAN OLAYIM GERİ DÖN”

Açıklamasında “Kurban olayım geri dön. Çocuklar çok ağlıyor, ben de onları sakinleştirmeye çalışıyorum. Bu durum derslerini ve psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Böyle olacağını bilseydim gitmesine izin vermezdim” dedi.

Bu samimi sözler, Survivor’ın yalnızca ekranlarda verilen bir mücadele olmadığını, yarışmacıların geride bıraktığı aileler için de ciddi bir sınav anlamına geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

