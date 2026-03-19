Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü; ikili ilişkiler ve Afganistan’daki son durum ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki barış ve istikrar çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.
Görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğine, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
İki lider, Afganistan'daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, İslam dünyasının da sessiz kalamayacağını ifade etti.
Erdoğan, görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.