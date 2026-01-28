28 Ocak 2026 Çarşamba günü Survivor 2026'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kadınlar haftasında oynanan kritik karşılaşmada kaybeden takım, eleme potasına gidecek ilk ismi belirledi. Dokunulmazlığı kazanan takım ise haftaya moral bularak iyi bir başlangıç yaptı.

Mavi takıma Nefise, Barış Murat Yağcı, Büşra ve Osman'ın; Kırmızı takıma ise Nagihan, Sercan, Tuğçe ve Doğuş'un katılmasıyla Survivor 2026'da heyecanın dozu daha da arttı. Takımlara deneyimli yarışmacıların dahil olmasıyla haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kadınlar haftasında dokunulmazlığı kazanarak avantaj elde etmek isteyen yarışmacılar parkurda tüm performansını ortaya koydu.

28 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

28 Ocak 2025 Çarşamba günü Survivor'da ilk dokunulmazlığı alan Mavi takım oldu. 12-4 skorla yenen mavi takım eleme potasından kurtuldu. Öte yandan Kırmızı takımdan bir kadın yarışmacı bugün eleme adaylarından biri oldu.

Bugün dokunulmazlık oyununda su parkuru oynandı. Engelleri bir bir geçen yarışmacılar, parkurun sonunda ellerindeki topları masadan sektirerek karşılarındaki 6 labutu düşürmeye çalıştı. Hızlı olan ise takımına puanı getirdi.

Mavi takım atışlarda kırmızı takıma kıyasla daha iyi attı. Özellikle Nefise ve Ramazan takımına katkı getirecek sayıları kazanmayı başardı. Öte yandan Sercan parkurda biraz geride kalsa da atışları iyi olan isimlerden biriydi.

28 OCAK SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımdan bir kadın yarışmacı haftanın ilk eleme adayı olacak. Eleme adayı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

