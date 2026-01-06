Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ocak Survivor eleme adayı merak ediliyor
TV8 ekranlarını sevilen yarışma programı Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. 6 Ocak 2026 Salı günü erkekler için oynanan dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllül parkurda kıyasıya mücadele etti. Bu kapsamda "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusuna cevap aranıyor.
Survivor 2026'da heyecanın dozu gitgide artıyor. 6 Ocak Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için zorlu su parkurunda karşı karşıya geldi. İlk oyunu kaybeden Ünlüler takımında Keremcem eleme adayı olmuştu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda Keremcem sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Su parkurunda oynanan oyunda yarışmacılar, zorlu etapların ardından finalde diskleri içine atarak sayı kazanmaya çalıştı.
Büyük çekişmeli geçen oyunda karşılaşma 12. sayıyla sona erecek. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım 12-7'lik skorla Gönüllüler oldu.
SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ikinci eleme adayı Ünlüler takımından çıktı. 6 Ocak 2026 Salı günü dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında ikinci eleme adayı Bayhan oldu.