Survivor 2026 sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Ramazan Sarı'nın hayatı merak ediliyor. Gönüllüler takımında mücadele eden Ramazan Sarı'nın hayatı, biyografisi ve kariyeri gündeme geldi.

Ramazan Sarı, Survivor 2026 sezonunda Gönüllüler takımında öne çıkan isimlerden biridir. Dövüşçü kimliğiyle tanınıyor. Peki, Survivor Ramazan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Survivor Ramazan Sarı'nın hayatına dair detaylar...

SURVİVOR RAMAZAN SARI KİMDİR?

1997 doğumlu olan Ramazan Sarı 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Aslen Adanalı olan Sarı çocukluğundan beri sporla uğraşmaktadır. Karma Dövüş Sanatları ile ilgilenen Ramazan Sarı Gönüllüler takımında yarışmaktadır.

Survivor Ramazan Sarı kimdir? 2026 Survivor gönüllüler kadrosunda

Güreşle spor hayatına adım atan Ramazan Sarı, disiplinini ve fiziksel gücünü zamanla Karma Dövüş Sanatları’na (MMA) taşıyarak profesyonel arenada mücadele etmeye başladı; ringlerdeki sert ve kararlı tavrı ona “Crippler” lakabını kazandırdı.

Survivor Ramazan Sarı kimdir? 2026 Survivor gönüllüler kadrosunda

MMA kariyerinde uluslararası organizasyonlarda galibiyetler elde eden Ramazan Sarı, güçlü fiziği ve yüksek kondisyonuyla Survivor parkurlarının iddialı isimleri arasında gösteriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası