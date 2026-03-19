Liverpool'da Virgil van Dijk'tan Galatasaray'a olay gönderme
Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 yenildikleri maçın rövanşında Galatasaray'ı 4 golle mağlup ederek tur atladıkları karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
- Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı toplamda 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Liverpoollu oyuncu Dominik Szoboszlai, İstanbul'daki ilk maç sonrası duyduğu kutlamaları kişisel algıladıklarını ve bunun kendilerine itici güç verdiğini belirtti.
- Virgil van Dijk, takımın galibiyetinin ardından 'Kazandıktan sonra mütevazı kal, kaybettikten sonra daha çok iste. Efsaneleri efsane yapan şey, bu ikisi arasındaki dengedir.' şeklinde bir paylaşımda bulundu.
- Van Dijk, Galatasaray taraftarlarının ilk maçtaki galibiyette büyük rol oynadığını ancak rövanşta kendi sahalarında iyi bir performans sergilediklerini söyledi.
"KİŞİSEL ALGILADIK"
Tur atladıkları müsabakanın ardından ilk maçı hatırlatan Dominik Szoboszlai, "İlk maçın ardından röportaj yaparken kutlamaları duydum. Bunu biraz kişisel algıladım ve sanırım birkaçımız da öyle yaptı. Belki de niyetleri bu değildi ama bu bize itici güç verdi ve ilk saniyeden itibaren tamamen oyuna odaklandık." sözleriyle Galatasaraylı oyuncuları sevincini kişisel algıladıklarını kaydetti.
DIJK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından bir paylaşımda bulunan Liverpool'un tecrübeli savunmacısı Virgil van Dijk ise "Kazandıktan sonra mütevazı kal, kaybettikten sonra daha çok iste. Efsaneleri efsane yapan şey, bu ikisi arasındaki dengedir." sözleriyle Szoboszlai'nin açıklamasını hatırlattı.
"GALİBİYETTE BÜYÜK ROL OYNADILAR"
Hollandalı oyuncu, 4-0 kazandıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a karşı iki mağlubiyetimizi de deplasmanda aldık. Bence Galatasaray taraftarları, ev sahibi takımın galibiyetinde çok büyük rol oynadı. Bugün ise kendi sahamızdaydık ve iyi bir performans sergiledik." diye konuşmuştu.