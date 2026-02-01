Ukrayna savaşında diplomasi yeniden hız kazanıyor. Kiev, Washington ve Moskova hattında uzun süredir beklenen üçlü temaslar için takvim netleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının geleceğini ilgilendiren kritik üçlü müzakerelerin tarihini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna, ABD ve Rusya arasında yürütülen görüşmelerin Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’dan müzakerelere ilişkin son durumu aldığını da belirten Zelenskiy, Ukrayna’nın kapsamlı ve sonuç odaklı bir sürece hazır olduğunu vurgulayarak, "Savaşın gerçek ve onurlu bir şekilde sona ermesine bizi yaklaştıracak bir sonuçla ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

TARİH DAHA ÖNCE DEĞİŞMİŞTİ

Zelenskiy, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada üçlü müzakerelerin 1 Şubat’ta yapılacağını duyurmuştu. Ancak 30 Ocak’ta düzenlenen basın toplantısında, toplantının tarihi ve yerinin değişebileceğine dikkat çekmiş, bu durumun ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerle bağlantılı olabileceğini belirtmişti.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki son üçlü görüşmeler 23-24 Ocak tarihlerinde Abu Dabi’de gerçekleştirilmişti.

ZELENSKİY ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

The Telegraph’ın analizine göre Zelenskiy, hem savaş alanındaki kayıplar hem de ülke içinde patlayan yolsuzluk skandalı nedeniyle ciddi bir destek kaybı yaşıyor.

Ukrayna ekonomisinin büyük bir krizle karşı karşıya olduğu, Batı fonlarının azaldığı ve Kiev yönetiminin karşılayamayacağı silah anlaşmalarına yöneldiği paylaşılmıştı.

Axios’un haberine göre de Trump yönetimi, Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla Rusya ile sessiz diplomasi yürütüyor.

Hazırlanan taslak dört ana başlık altında toplanıyor: Ukrayna’da barış, güvenlik garantileri, Avrupa düzeni ve ABD’nin Kiev ile Moskova ile gelecekteki ilişkileri. Belgenin en kritik bölümü olan toprak maddelerine dair ayrıntılar ise net değil.

Taslağın hazırlanmasını Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff yönetti. Witkoff, planı Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ile görüşmüştü.

Dmitriev, planın başarılı olma ihtimaline dair iyimser olduğunu söyleyerek “Rusya’nın pozisyonunun gerçekten dinlendiğini hissediyoruz” ifadesini kullandı.

